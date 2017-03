Eishockey

Die Grizzlys Wolfsburg haben die erste Chance auf den Halbfinal-Einzug um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vertan. Die Niedersachsen verloren am Freitag das fünfte Viertelfinal-Spiel bei den Kölner Haien mit 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Köln. In der Serie führen die Wolfsburger aber weiterhin mit 3:2 und können am Sonntag vor eigenem Publikum den notwendigen vierten Sieg holen.

Nationalstürmer Gerrit Fauser hatte die Gäste in Köln in Führung geschossen (13. Minute). Dann drehten die Haie jeweils in Überzahl dank der Treffer von Shawn Lalonde (34.) und Travis Turnbull (40.) die Partie. Haie-Nationalstürmer Kai Hospelt beendete mit einem Treffer ins verwaiste Tor 40 Sekunden vor dem Ende das Zittern der Gastgeber.

dpa