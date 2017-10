Eishockey

Wolfsburg verpassen Playoffs der Eishockey-Champions-League

Die Grizzlys Wolfsburg haben den Sprung in die Playoffs der Eishockey-Champions-League verpasst. Der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga DEL verlor am Mittwoch nach späten Gegentoren das entscheidende abschließende Gruppenspiel bei EC Red Bull Salzburg mit 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) und scheidet als Dritter in der Gruppe A aus der Champions League aus. Drei Minuten vor dem Ende führten die Wolfsburger nach Treffern von Christoph Hoehenleitner (5. Minute), Tyler Haskins (42.) und Nationalspieler Gerrit Fauser (45.) mit 3:2. In einer turbulenten Schlussphase gaben die Norddeutschen die Führung allerdings noch aus der Hand.