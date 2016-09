Mario Gomez blieb glücklos. © Peter Steffen

Fußball

Wolfsburg unterliegt dem BVB mit 1:5

Borussia Dortmund ist so richtig in Fahrt. Nach den Sixpacks gegen Warschau und Darmstadt nimmt der BVB in der Liga auch die Hürde in Wolfsburg mit großer Offensivkraft. Gegen die Effizienz des BVB kann der VfL nichts ausrichten. Besonders Mario Gomez hadert.