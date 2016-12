Der Wolfsburger Julian Draxler ist zu sehen. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburg und Draxler auf Trennungskurs

Der VfL Wolfsburg hat im Fall von Fußball-Weltmeister Julian Draxler einen Sinneswandel vollzogen, der auf eine Trennung im Winter hinausläuft. "Was wir geändert haben, ist unsere grundsätzliche Haltung, die wir im Sommer hatten, als wir gesagt haben, wir wollen ihn nicht abgeben", sagte Sportchef Klaus Allofs am Samstag nach dem 0:5 der Niedersachsen in der Bundesliga beim FC Bayern München.