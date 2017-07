VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburg startet ohne neun Profis in die Vorbereitung

Ohne neun Spieler ist der VfL Wolfsburg am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Beim Trainingsbeginn vor rund 600 Zuschauern fehlten neben den U21-Europameistern Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt auch noch Koen Casteels, Yunus Malli und Luiz Gustavo, die noch länger Urlaub haben.