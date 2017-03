Riechedly Bazoer während des Trainings. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburg spielt im Test gegen Bielefeld nur 1:1

Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist in einem Testspiel gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1 (0:1) gekommen. Vor rund 1500 Zuschauern gingen die Gäste am Mittwoch in der 31. Minute durch David Ulm in Führung.