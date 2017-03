Eishockey

Dank eines überraschend klaren Auswärtserfolgs sind die Grizzlys Wolfsburg in der Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gegen die Kölner Haie in Führung gegangen.

Köln. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag in Köln mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) und feierten im dritten Duell den zweiten Sieg. Wer als Erstes viermal gewinnt, entscheidet die Best-of-Seven-Serie für sich und zieht in das Playoff-Halbfinale ein.

Dank der Überzahl-Tore von Sebastian Furchner (7. Minute) und Tyson Mulock (9.) lagen die Gäste in Köln schon nach gut acht Minuten mit 2:0 vorn. Björn Krupp (29.) und Nationalstürmer Gerrit Fauser (37.) erhöhten für Wolfsburg. Furchner war an allen vier Treffern beteiligt und bereitete nach seinem 1:0 die weiteren Tore vor.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) hat die Mannschaft von Pavel Gross vor heimischem Publikum die Chance, die Serien-Führung auszubauen und einen großen Schritt in Richtung Halbfinale zu schaffen.

dpa