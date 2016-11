Wolfsburgs Trainer Valerien Ismael. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburg ohne Draxler in Freiburg

Interimscoach Valérien Ismaël erhält beim VfL Wolfsburg seine vierte Bewährungschance. Nach zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und einem Sieg im DFB-Pokal strebt der Franzose am Samstag beim SC Freiburg seinen ersten Liga-Erfolg an.