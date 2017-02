Neuzugang des VfL Wolfsburg, Ashkan Dejagah. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburg noch ohne Dejagah beim 1. FC Köln

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg tritt am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr) noch ohne Neuzugang Ashkan Dejagah an. Der Offensivspieler, der erst in dieser Woche von Al-Arabi in Katar zum VfL zurückgekehrt war, steht nicht im Kader der Niedersachsen.