Fußball

Wolfsburg mit 28 Spielern und Neuzugängen ins Trainingslager

Mit seinen beiden neuesten Zugängen Ignacio Camacho und Kaylen Hinds fährt Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Montag ins Trainingslager in die Schweiz. Trainer Andries Jonker wolle 28 Spieler, darunter auch einige Nachwuchsleute, mit nach Bad Ragaz nehmen, sagte ein Clubsprecher am Sonntag.