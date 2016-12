Daniel Caligiuri (l) und Yannick Gerhardt. Foto: Marius Becker

Fußball

Wolfsburg mit 2:1 Sieg in Gladbach

Nach einer weiteren Pleite zum Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga steht Trainer André Schubert bei Borussia Mönchengladbach vor dem Aus. Die Gladbacher verloren am Dienstagabend auch das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:1) und rutschen nach nur einem Sieg aus den letzten elf Partien mit nur 16 Punkten immer tiefer in die Abstiegszone.