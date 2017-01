Fußball

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg leiht Offensivtalent Anton Donkor an den englischen Premier-League-Club FC Everton aus. Der 19-Jahre alte Profi aus dem Wolfsburger Regionalligakader erhält in Liverpool einen Vertrag bis zum Saisonende.

Wolfsburg. Das teilte der VfL am Mittwoch mit. Auch bei Everton soll Donkor Teil des Reserveteams sein, aber auch bei den Profis mittrainieren. In zwölf Regionalligaspielen für den VfL traf Donkor in der aktuellen Saison bislang einmal.

dpa