Daniel Caligiuri (l) und der Mainzer Jean-Philippe Gbamin. © Peter Steffen

Fußball

Wolfsburg kommt gegen Mainz nicht über 0:0 hinaus

Der VfL Wolfsburg rutscht in der Fußball-Bundesliga tiefer in die sportliche Krise. Die Niedersachsen mussten sich am Sonntag mit einem torlosen Remis gegen den FSV Mainz 05 begnügen und verharren im hinteren Tabellenmittelfeld.