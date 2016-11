Mario Gomez (l) und Schalkes Benedikt Höwedes. © Peter Steffen

Fußball

Wolfsburg kassiert Heimpleite: 0:1 gegen Schalke

Der FC Schalke 04 hat seine jüngste Erfolgsserie auch beim VfL Wolfsburg fortgesetzt. Die Gelsenkirchener blieben mit dem 1:0 (0:0) am Samstag bei den Niedersachsen zum zehnten Mal hintereinander in einem Pflichtspiel ungeschlagen und feierten zugleich den ersten Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga seit Mai.