Wolfsburgs Maximilian Arnold beim Training. © Peter Steffen/dpa

Fußball

Wolfsburg im Trainingslager ohne Arnold, Träsch und Brekalo

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist am Mittwoch ohne Maximilian Arnold, Christian Träsch und Josip Brekalo ins Trainingslager nach La Manga gereist. Arnold hat Knieprobleme und soll nach einer Untersuchung in Wolfsburg bereits am Donnerstag in die Region Murcia nachreisen.