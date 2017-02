Eishockey

Wolfsburg gewinnt dramatischen DEL-Nordduell

Den Grizzlys Wolfsburg ist die direkte Playoff-Teilnahme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kaum mehr zu nehmen. Nach dem 5:3 am Freitag beim Meister EHC Red Bull München gewann der Vizemeister am Sonntag auch das dramatische Nordduell gegen die Fischtown Pinguins mit 7:6 (0:0, 2:3, 5:3).