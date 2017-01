Fußball

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Schweizer Erstligisten FC Sion in einem Testspiel im Trainingslager im spanischen La Manga 2:1 besiegt. Am Dienstag erzielten Nationalstürmer Mario Gomez (15. Minute) und Neuzugang Yunus Malli (44.) die Tore für den Tabellen-13. der Bundesliga.

La Manga. Karim Bertelli hatte nach einem Fehlpass von Josuha Guilavogui durch einen von Ricardo Rodriguez abgefälschten Schuss zwischenzeitlich ausgeglichen (27.). Das Spiel wurde lediglich über 45 Minuten ausgetragen.

Trainer Valérien Ismaël testete in der Partie das 4-2-3-1-System. Zuletzt setzte der VfL-Coach zumeist auf einer Dreierkette in der Abwehr. Neuzugang Paul-Georges Ntep gab sein Debüt für den VfL. Der für rund fünf Millionen Euro von Stade Rennes gekommene französische Nationalspieler konnte noch nicht überzeugen.

Der VfL hatte am Samstag ein erstes Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen mit 1:2 verloren. Pflichtspielauftakt in diesem Jahr ist für Wolfsburg am 21. Januar gegen den Hamburger SV.

dpa