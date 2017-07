Fußball

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sein drittes Testspiel der Saisonvorbereitung am Montagabend beim Drittligisten FC Hansa Rostock mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Rostock. Neuzugang Kaylen Hinds (41. Minute erzielte vor rund 10 000 Zuschauern Ostseestadion das Tor für die Niedersachsen, die direkt aus dem einwöchigen Trainingslager im schweizerischen Bad Ragaz an die Ostseeküste gereist waren. Zuvor hatten die "Wölfe" in ihren bisherigen Tests im Trainingslager den Schweizer Zweitligisten FC Rapperswil-Jona mit 2:0 bezwungen und gegen dessen Ligarivalen FC Winterthur eine 1:2-Niederlage kassiert.

Die Hausherren hatten ihre beste Chance durch den eingewechselten Tim Väyrynen, der in der 78. Minute knapp am linken Pfosten vorbei schoss. Für Hansa war dies die Generalprobe vor dem Ligastart am kommenden Samstag bei den Sportfreunden Lotte.

dpa