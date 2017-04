Eishockey

Wolfsburg gelassen nach Halbfinalpleite in Nürnberg

Die Grizzlys Wolfsburg gehen gelassen in das sechste Halbfinalspiel am Dienstag gegen die Nürnberg Ice Tigers (19.00 Uhr). "Wir haben immer noch alles selbst in der Hand", sagte Manager Charly Fliegauf nach dem 1:4 im fünften Spiel der Serie am Sonntag in Nürnberg.