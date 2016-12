Trainer Valerien Ismaël. © Armin Weigel/Archiv

Fußball

Wolfsburg: Ismaël plant neue Startelf

Mit einer veränderten Startelf strebt der VfL Wolfsburg den ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga an. Trainer Valérien Ismaël kündigte für die Partie gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) personelle Änderungen an.