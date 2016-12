Fußball

Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sind Ricardo Rodriguez und Jakub Blaszczykowski wieder ins Training eingestiegen. Beide trainierten am Donnerstag zumindest wieder individuell, hieß es beim VfL.

Wolfsburg. Damit kann das Duo auf einen Einsatz am Samstag (18.30 Uhr) im Duell gegen Eintracht Frankfurt hoffen. Rodriguez hatte sich zuletzt eine Innenbandzerrung zugezogen und Blaszczykowski einen Magen-Darm-Infekt eingefangen. Noch nicht wieder trainieren konnte dagegen der ebenfalls erkrankte Bruno Henrique.

Der VfL weilt derzeit in einem Kurz-Trainingslager in Königslutter bei Braunschweig, trainiert aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Wolfsburg. Dem Tabellen-15. fehlen am Samstag Daniel Didavi (Knieprobleme) und Marcel Schäfer (Innenbandriss) definitiv.

dpa