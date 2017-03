Fußball

Der neue Trainer des VfL Wolfsburg setzt im Abstiegskampf auf überraschende Methoden. Andries Jonker gab den Profis des Fußball-Bundesligisten an seinem dritten Arbeitstag trainingsfrei.

Wolfsburg. Dem am Montag verpflichteten Coach bleiben damit nur noch zwei Trainingstage, um das Team auf das Auswärtsspiel am Samstag in Mainz vorzubereiten. Die VfL-Profis hatten bereits am Sonntag einen trainingsfreien Tag genossen.

dpa