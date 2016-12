DFB Präsident Reinhard Grindel. © Guido Kirchner/Archiv

Fußball

Wilhelmshaven klagt weiter und schreibt Grindel

Der SV Wilhelmshaven kämpft weiter gegen die Fußball-Verbände. Der mittlerweile in die Bezirksliga abgestürzte Verein hat nach eigenen Angaben eine weitere Klage gegen den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) eingereicht und sich zudem in einem Schreiben direkt an DFB-Präsident Reinhard Grindel gewandt.