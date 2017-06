Triathlon

Die gesundheitlichen Rückschläge gehören beim Barsinghäuser der Vergangenheit an. In Uelzen gewinnt er den Titel bei den TM-55-Senioren.

Barsinghausen. Ernst Wildhagen hat sich auf dem obersten Treppchen zurückgemeldet. Nach gesundheitlichen Rückschlägen in der Vergangenheit sicherte er sich wieder einen Landestitel. Beim O-See-Triathlon in Uelzen wurden die Meister über die Mitteldistanz (1,9 – 90 – 21,1 km) ermittelt. Der Triathlet vom TSV Barsinghausen holte sich den Sieg bei den TM-55-Senioren.

Im Vergleich zur Generalprobe vor Wochenfrist in Peine ist es ein absolutes Kontrastprogramm gewesen. Statt Hitze und der nur rund ein Viertel so langen Sprint-Distanz in Peine gab es nun Kälte, Regenschauer und böigen Wind. Sogar die Strecke war im schlechten Zustand und teilweise gefährlich. Am besten aus dem Barsinghäuser Trio kam Wildhagen damit zurecht. Der Rad-Teil war sein Faustpfand: Mit seinen 2:26:28 Stunden hielt er dort viele Jüngere in Schach. Nach 4:37:49 Stunden stand Wildhagen als Nummer 31 der Gesamtwertung sowie als Landesmeister seiner Altersklasse fest.

Koschoreck trotzt dem Regen

Es gab allerdings noch weiteres Edelmetall für den TSV. Eigentlich liegt Kersten Koschoreck kaltes Wetter überhaupt nicht. Trotzdem kämpfte er sich nach einer sehr guten Schwimmzeit und mäßiger Leistung auf dem Rad in 4:51:47 Stunden hinter Wildhagen noch auf Platz drei der TM-55-Klasse.

Meister der TM-60-Senioren wurde Detlef John. Auf der Laufstrecke kämpfte er mit Schmerzen, die ihm der Part auf dem Rad eingebracht hatte, und zunehmender Erschöpfung. Nach 5:48:17 Stunden überquerte John dennoch als Landesmeister die Ziellinie. Für ihn und Koschoreck war es aber nur ein Vorgeschmack für noch längere Aufgaben: Im August sind Starts auf der Ironman-Distanz in Hamburg und Kopenhagen geplant.

Auch beim Chiemsee-Triathlon war der TSV Barsinghausen vertreten. Björn Wüsteney reichte aber die Volksdistanz (0,5 – 20 – 5 km), die er in 1:02:26 Stunden als Gesamtdritter und Sieger seiner TM-30-Klasse beendete. Einen Tag später ging es am Chiemsee weiter. Mit seiner Verlobten Maren Klöver aus Barsinghausen auf der Schwimmstrecke sowie Daniel Matthies auf der Laufstrecke ging Wüsteney auf dem Rad in der Mitteldistanz-Staffel an den Start. Das Trio siegte in 4:19:48 Stunden.



Von Matthias Abromeit