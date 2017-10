Wieder die Dreier! TKH verliert in Bayern

Basketball-Bundesliga

Hannover. Auswärtsfahrten lohnen sich für die Bundesliga-Basketballerinnen derzeit nicht. Im zweiten Spiel setzt es die zweite Pleite für den TK Hannover. Rodger Battersby wählte deutliche Worte. „Das entsprach nicht unseren Erwartungen“, sagte der Trainer nach der 69:72-Niederlage bei den Fireballs Bad Aibling. Seine Mannschaft rutschte vorerst in die zweite Tabellenhälfte.

Die Hannoveranerinnen hatten sich in Oberbayern durchaus Hoffnungen auf einen Erfolg gemacht – und hielten auch gut mit. „Wir waren unter den Körben überlegen“, sagte Battersby, der auch mit der Punktausbeute in diesem Sektor zufrieden war. Doch wie schon bei der 50:71-Niederlage beim TV Saarlouis wirkte sich die hannoversche Schwäche aus der Ferne aus. Nur drei von 13 Dreipunktwürfen waren erfolgreich, Gastgeber Bad Aibling verbuchte dagegen neun Dreier. „Das hat den Ausschlag für deren Erfolg gegeben“, sagte Rodger Battersby.

„Uns fehlte das Glück. Und in der Bundesliga geht es zwischen den Plätzen drei und acht sehr eng zu. Da entscheidet dann auch die vertraute Umgebung in der heimischen Halle über Sieg und Niederlage“, sagte Battersby. Am nächsten Sonntag hat sein Team diesen Vorteil: Es spielt in der Birkenstraße gegen den USC Heidelberg (Sonntag, 15 Uhr).

Punkte für den TKH: Stefanie Grigoleit (23), Melissa Jeltema, Snezana Colic (je 15), Dragana Gobeljic (5), Tessa Stammberger (4), Birte Thimm, Martina Matejcikova, Ivana Brajkovic (je 2), Liga Vente.

