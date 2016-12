Bremens Claudio Pizarro in Aktion. © Annegret Hilse/Archiv

Fußball

Werders Pizarro und Bargfrede für Hoffenheim fit

Fußball-Bundesligist Werder Bremen darf am Mittwoch bei der TSG 1899 Hoffenheim auf einen Einsatz von Stürmerstar Claudio Pizarro hoffen. Der am Vortag fehlende Angreifer nahm am Dienstag ebenso am Abschlusstraining in Bremen teil wie Philipp Bargfrede.