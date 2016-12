Werder Bremen Spieler Thanos Petsos am Ball. © Guido Kirchner/Archiv

Fußball

Werders Petsos beklagt unbefriedigende persönliche Lage

Werder Bremens Defensivspieler Thanos Petsos hat sich über mangelnde Kontinuität beim Fußball-Bundesligisten beklagt. "Du weißt hier nicht, wo du dran bist", sagte Petsos am Mittwoch am Rande des Trainings und bezeichnete seine eigene Situation als "unbefriedigend". Der Zugang von Rapid Wien pendelt im Team von Trainer Alexander Nouri derzeit zwischen Startelf und Tribüne und soll laut Medienberichten einer von mehreren Spielern sein, denen ein Wechsel in der Winterpause nahegelegt worden sei.