Werder muss zwei Spiele auf verletzten Gnabry verzichten

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss noch für mindestens zwei Partien auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der 21 Jahre alte Offensivspieler laboriert weiter an muskulären Problemen im Oberschenkel und fehlt damit den Hanseaten in am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg und am Dienstag (20.00 Uhr) im Spiel gegen Schalke 04. "Wir hatten gehofft, dass er uns nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung steht.