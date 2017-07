Niklas Moisander ist verletzt und fällt aus. © Patrick Seeger

Fußball

Werder mehrere Wochen ohne Moisander

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Abwehrchef Niklas Moisander verzichten. Der 31-jährige Finne hat sich im abgebrochenen Testspiel am Samstag gegen Ajax Amsterdam einen Muskelfaseriss im rechten Oberschenkel zugezogen, wie eine Untersuchung am Montagabend in Innsbruck ergab.