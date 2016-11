Tim Wiese. © Sven Hoppe/Archiv

Werder gratuliert Wiese: "Du hast ihn zerstört"

Werder Bremen hat Tim Wiese zu seiner erfolgreichen Wrestling-Premiere gratuliert. Der Fußball-Bundesligaclub lobte am Freitag seinen früheren Torwart, der am Vorabend in München erstmals auf der Matte stand.