Fußball

Werder Bremen hat mit dem ersten Sieg im Jahr 2017 ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gegeben und die Diskussionen um Trainer Alexander Nouri damit vorerst beendet.

Mainz. Serge Gnabry in der 16. Minute und Thomas Delaney (23.) erzielten am Samstag vor 27 281 Zuschauern die Tore zum 2:0 (2:0) beim FSV Mainz 05. Für die Bremer war es das erste Erfolgserlebnis seit zehn Wochen, als es ein 1:0 bei Hertha BSC gegeben hatte. Mit 19 Punkten stecken die Hanseaten aber weiter im Tabellenkeller fest. Die vor allem in der ersten Halbzeit enttäuschenden Mainzer bleiben mit 25 Zählern Zwölfter.

dpa