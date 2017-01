Fußball

Werder Bremer beginnt als erster norddeutscher Fußball-Bundesligist mit der Vorbereitung auf den Rest der Saison. Die Bremer absolvieren die erste Trainingseinheit des neuen Jahres am Montagnachmittag (17.00 Uhr).

Bremen. Am Mittwoch reist Werder ins Trainingslager im spanischen Alhaurin el Grande. Sieben Tage übt der Erstligist in Andalusien und bestreitet zwei Testspiele. Auch der Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig beginnt am Montag mit dem Training.

dpa