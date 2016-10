Trainer Alexander Nouri lächelt vor dem Spiel. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Werder-Trainer Nouri: Debüt als Cheftrainer

Werder Bremens Trainer Alexander Nouri steht am Samstag (18.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen vor seinem Debüt als Cheftrainer. Nach drei Spielen als Interimscoach geht der frühere Fußball-Profi trotz der neuen Rolle mit keinem anderen Gefühl in die Partie. "Es ist nicht viel anders", sagte der Nachfolger des entlassenen Viktor Skripnik am Donnerstag.