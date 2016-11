Fußball

Claudio Pizarro hat sich nach einer monatelangen Verletzungspause bei Werder Bremen zurückgemeldet. Der Torjäger des Fußball-Bundesligaclubs nahm am Dienstag laut Trainer Alexander Nouri wieder am Mannschaftstraining teil.

Bremen. "Wir müssen ein vernünftiges Maß an den Tag legen", sagte der Coach. Wegen muskulärer Probleme hat der peruanische Stürmer in der laufenden Saison noch keine Partie für die Hanseaten bestritten.

Offen ist, ob Pizarro ohne Spielpraxis bereits am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 zu seinem ersten Saison-Einsatz kommt. "Da gibt es wirklich noch viele Fragezeichen", erklärte Nouri. Er wolle vor einer endgültigen Entscheidung die Trainingseindrücke in den nächsten Tagen abwarten.

Neben Pizarro kehrte auch Torhüter Jaroslav Drobny in das Training zurück. Der Keeper hatte sich vor rund vier Wochen bei der tschechischen Nationalmannschaft Brüche im Bereich von Elle und Handwurzel zugezogen. Drobny absolvierte am Dienstag wieder ohne Gips am linken Arm eine Einheit zur Rehabilitation und Stabilisation.

dpa