Bremens Claudio Pizarro streckt die Hände in die Höhe. © Annegret Hilse/Archiv

Fußball

Werder-Stürmer Pizarro lässt Karriere-Ende offen

Werder Bremens Starstürmer Claudio Pizarro hat noch nicht über sein Karriere-Ende entschieden. Der älteste Feldspieler der Fußball-Bundesliga sagte am Donnerstag im Trainingslager im spanischen Alhaurín El Grande: "Ich will so lange spielen, wie es der Körper zulässt." Derzeit fühlt der 38 Jahre alte Angreifer der Bremer sich nach eigener Aussage physisch "gut".