Alexander Nouri. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Werder-Sportchef Baumann sieht keine Fehler bei Transfers

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hält den Kader des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten nicht falsch zusammen gestellt. "Es ist immer die Frage: Was ist möglich, was gibt der Markt her? Wir haben unser Geld gut investiert", sagte Baumann im Interview des Fachmagazins "Kicker" (Donnerstag).