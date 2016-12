Sportchef von Werder Bremen bekundet Mitgefühl mit Allofs. © Annegret Hilse/Archiv

Fußball

Werder-Sportchef Baumann bekundet Mitgefühl mit Allofs

Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat Mitgefühl mit seinem ehemaligen Mentor Klaus Allofs. "Ich finde es schade, dass er in Wolfsburg gehen musste. Er hat unterm Strich in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet beim VfL", sagte Baumann am Dienstag in Bremen.