Fußball

Werder-Spieler Thy und Yatabaré vor dem Abschied

Lennart Thy und Sambou Yatabaré stehen kurz vor einem Abschied vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Für beide Spieler gebe es Interessenten, sagte Werders Sportchef Frank Baumann am Montag im Trainingslager in Zell am Ziller.