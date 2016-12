Fußball

Die Profis des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen haben am Montag Leistungstests absolvieren müssen. Diese seien "notwendig, um individuelle Steuerungspläne für die Winterpause zu erstellen", sagte Trainer Alexander Nouri.

Bremen. Fitness sie "die Basis, an der wir intensiv arbeiten".

Der Coach hatte Ende November die körperliche Verfassung seiner Mannschaft beklagt. "Unsere Analysen zeigen, dass wir uns im Fitnessbereich weiterentwickeln müssen", sagte er damals: "Einerseits ging das Konzept in der Sommervorbereitung nicht so auf wie geplant, andererseits fehlt zahlreichen Spielern die Basis durch Verletzungspausen in der Vorbereitung."

