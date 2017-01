Fußball

Am fünften Tag des Trainingslagers hat Werder Bremens Stürmer Serge Gnabry erstmals an einer Einheit der Mannschaft teilgenommen. Der Angreifer des Fußball-Bundesligisten hatte wegen einer Knieprellung bisher nur individuelle Laufeinheiten absolviert.

Alhaurín El Grande. Auch der nachgereiste Florian Kainz übte am Sonntag in Alhaurín El Grande mit dem Team.

Pausieren muss hingegen Florian Grillitsch, der sich eine Schulterverletzung zugezogen hat und deshalb nur laufen durfte. "Er bekommt eine Pause und spielt morgen nicht", sagte Trainer Alexander Nouri am Sonntag. Werder bestreitet am vorletzten Tag der Vorbereitung in Spanien Testspiele gegen den Karlsruher SC und den FC Brügge.

Nach der Rückkehr der Bremer am Dienstag soll auch Philipp Bargfrede wieder ins Teamtraining einsteigen, kündigte der Coach an. Der Mittelfeldspieler war wegen Problemen mit der Achillessehne in Bremen geblieben und trainierte dort individuell.

dpa