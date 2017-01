Werder Coach Alexander Nouri. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Werder: Nouri hofft noch auf Pizarro-Einsatz in Augsburg

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hofft noch auf einen Einsatz von Stürmer Claudio Pizarro am Sonntag im Spiel beim FC Augsburg. "Wir sind guter Dinge, dass es bis Sonntag reichen kann", sagte Trainer Alexander Nouri am Dienstag in Bremen.