Fußball

Werder-Neuzugang Pavlenka fehlt beim Trainingsstart

Werder Bremens neuer Stammkeeper Jiri Pavlenka steigt erst später in die am Sonntag beginnende Saisonvorbereitung ein. Der 25 Jahre alte tschechische Nationaltorhüter beginnt wie alle anderen Bremer Nationalspieler auch erst am kommenden Mittwoch, einen Tag bevor Werder ins Trainingslager ins Zillertal fährt.