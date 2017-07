Fußball

Werder-Manager kontert Arnautovic-Kritik mit Humor

Mit Humor hat Werder Bremens Manager Frank Baumann kritische Anmerkungen von Marko Arnautovic gekontert. "Ich weiß ja nicht, was Marko nach seiner Karriere vorhat", sagte Baumann am Donnerstag. "Wenn er Manager werden will, ist er jedenfalls herzlich eingeladen." Der ehemalige Profi des Fußball-Bundesligisten hatte zuvor gesagt, dass Werder dem Stürmer Claudio Pizarro einen neuen Vertrag hätte geben sollen: "Claudio ist eine der größten Legenden, die ich in meinem Leben kennengelernt habe.