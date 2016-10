Werder-Manager Frank Baumann (l) und Trainer Alexander Nouri. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Werder-Manager Baumann: Haben einen guten Kader zusammen

Frank Baumann hat die Kritik an der Einkaufspolitik von Werder Bremen zurückgewiesen. Der Sportchef stuft die Mannschaft als wettbewerbsfähig in der Fußball-Bundesliga an.