Werders Trainer Alexander Nouri. © Carmen Jaspersen

Fußball

Werder-Kapitän Fritz: Mannschaft für Nouri als Trainer

Interimscoach Alexander Nouri bekommt in der Trainerfrage bei Werder Bremen immer mehr Rückendeckung aus der Mannschaft. "Es gibt keinen in der Mannschaft, der sagt: Wir wollen unbedingt einen Trainerwechsel", sagte Werder-Kapitän Clemens Fritz am Mittwoch.