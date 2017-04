Bremens Clemens Fritz ruft auf dem Platz. © Daniel Reinhardt/Archiv

Fußball

Werder-Kapitän Fritz: "Lust, weiter Bundesliga zu spielen"

Werder Bremens Kapitän Clemens Fritz will seine Profi-Karriere als Fußballer fortsetzen. "Ich habe schon Lust, weiter Bundesliga zu spielen", sagte der derzeit verletzte Abwehrspieler am Freitag in Hannover.