Werder Trainer Alexander Nouri gestikuliert an der Seitenlinie. © Carmen Jaspersen

Fußball

Werder-Coach Nouri traurig über US-Einreiseverbot

Werder Bremens Trainer Alexander Nouri hat sich "sehr betroffen" über sein neuerdings geltendes Einreiseverbot in die USA gezeigt. "Im Sport würde der US-Präsident für sein Verhalten wohl eine Rote Karte für unsportliches Verhalten kassieren", sagte Nouri am Montag zur Entscheidung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, Bürger aus sieben bestimmten Staaten, darunter auch der Iran, die Einreise in die USA fortan zu verweigern.