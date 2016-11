Alexander Nouri. © Guido Kirchner/Archiv

Fußball

Werder-Coach Nouri glaubt an Gnabry-Verbleib

Werder-Trainer Alexander Nouri glaubt nicht an einen Weggang von Nationalspieler Serge Gnabry zum FC Bayern München in der kommenden Saison. Er sei davon überzeugt, dass Gnabry auch in der nächsten Spielzeit für Werder spielen werde, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten der "Bild am Sonntag".