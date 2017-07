Fußball

Fußball-Profi Niklas Moisander vom Bundesligisten Werder Bremen hat sich im abgebrochenen Testspiel gegen Ajax Amsterdam eine Muskelverletzung zugezogen. Beim Innenverteidiger soll am Montag eine MRT-Untersuchung genaue Erkenntnisse bringen.

Zell am Ziller. Das teilte Werder am Sonntag mit.

Das Testspiel gegen Amsterdam in Hippach im österreichischen Zillertal war am Samstag beim Stand von 2:1 für Werder abgebrochen worden. In der 73. Minute war Ajax-Profi Abdelhak Nouri mit einem Herz-Kreislauf-Versagen zusammengebrochen und musste schließlich in "einen künstlichen Tiefschlaf" versetzt werden. In der Nacht teilten die Niederländer mit, dass Nouri außer Lebensgefahr sei.

dpa