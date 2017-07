Bremens Lennart Thy am Ball. © Guido Kirchner/Archiv

Fußball

Werder Bremen will Thy nach Venlo verleihen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will Lennart Thy an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausleihen. Das bestätigte Werder-Manager Frank Baumann am Sonntag nach dem 3:0-Sieg im Testspiel beim Drittligisten VfL Osnabrück.